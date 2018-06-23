Ege Denizi'nde yasa dışı geçişle mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 132 yabancı uyruklu yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türkiye'den deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan yabancı uyruklulara yönelik Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde 3 ayrı operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, Çeşme ilçesi Uçburun mevkisi kuzeyinde tespit edilen lastik bot durdurularak içindeki 19'u erkek, 11'i kadın ve 18'i çocuk 48 yabancı uyruklu ile Menderes ilçesi Özdere önlerinde lastik bot içinde 22'si erkek, 16'sı kadın, 3'ü çocuk 41 yabancı uyruklu yakalandı.
Ekipler ayrıca Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Operasyonda 43 yabancı uyruklu yakalandı.
Söz konusu 132 kişi, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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