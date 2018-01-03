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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 00:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

- İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 55 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 55 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri uçakla yaptıkları kontrollerde, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 36 Suriye, 6 Angola, 5 Senegal, 4 Kongo, 3 Somali ve 1 Gambiya uyruklu göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(AA)

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