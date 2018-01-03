Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 55 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri uçakla yaptıkları kontrollerde, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.
Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 36 Suriye, 6 Angola, 5 Senegal, 4 Kongo, 3 Somali ve 1 Gambiya uyruklu göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(AA)
ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!
Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil
Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!
Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!
Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti
Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!
İran karışınca Van tedirgin oldu!
Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı
Meral Akşener'in gençlik fotoğrafı
Bakalım gerçek hayatta da etkileyici bulacak mısınız?
Verem hastalığının 8 belirtisine dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum