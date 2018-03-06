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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 00:44 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

MUĞLA (AA) – Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 43 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar Mahallesi açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup fark etti.

Bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan botta, 1 Yemen ve 42 Suriyeli sığınmacı yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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bodrum kaçak Muğla Sahil Güvenlik

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