Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada önlerinde fiber tekne içerisinde bir grup bulunduğunu fark etti.

Bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince durdurulan teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 Suriye ve 2 Somali uyruklu bulunduğu belirlendi.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.