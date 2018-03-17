HABER

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 17:02 | Son Güncelleme

Sahil güvenlik ekipleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yardım talep eden 38 yabancı uyrukluyu kurtardı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demircili Koyu'ndan yardım talebi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye sahil güvenlik uçağı ve botu sevk etti.

Ekipler, lastik bottaki 7 Güney Afrika, 2 Afganistan, 21 Suriye, 5 Pakistan ve 3 Somali uyrukluyu kendi araçlarına aldı.

Sığacık Limanı'na çıkarılan 8'i kadın, 6'sı çocuk 38 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Flaş karar! Diplomatlar sınır dışı ediliyorFlaş karar! Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Kadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştıKadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştı
Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası Sahil Güvenlik yardım talebi

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Kopan parmak hastanede kayboldu

Kopan parmak hastanede kayboldu

Evliliklerini bitirip hırsızlığa başladılar!

Evliliklerini bitirip hırsızlığa başladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.