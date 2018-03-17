Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demircili Koyu'ndan yardım talebi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye sahil güvenlik uçağı ve botu sevk etti.

Ekipler, lastik bottaki 7 Güney Afrika, 2 Afganistan, 21 Suriye, 5 Pakistan ve 3 Somali uyrukluyu kendi araçlarına aldı.

Sığacık Limanı'na çıkarılan 8'i kadın, 6'sı çocuk 38 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.