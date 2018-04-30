Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 18 yabancı uyruku yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Kargı Adası açıklarında haraket halindeki ahşap teknede bir grup fark etti.
Durdurulan teknede biri Filistin, 17'si Suriyeli 18 yabancı uyruklu olduğu belirlendi.
Tekneyle Bodrum Limanı'na getirilen yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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