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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 23:35 | Son Güncelleme

Dikili ve Urla'da lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 65 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 65 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti.

Tespit edilen lastik bottaki Suriye uyruklu 31 kişi kurtarıldı.

Ekipler, Urla ilçesi Papaz Koyu önlerinde ise su alan lastik bottaki bir grup düzensiz göçmenin çağrısı üzerine harekete geçti.

Lastik botun yarıya kadar battığını tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, karaya çıkan 16 Suriye, 6 Orta Afrika, 2 Irak, 2 Cezayir ve 1 Togo uyruklu 27 göçmeni yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise aynı bölgedeki Demircili Koyu'ndan karaya çıkan aynı gruptan 7 kişiyi daha yakaladı.

Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Sahil Güvenlik yasa dışı göç

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