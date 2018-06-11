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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:50 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yabancı uyruklu 58 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 58 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye harekete geçti.

Durdurulan botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğunluğu Suriye uyruklu 58 kişi kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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göçmen Sahil Güvenlik yasa dışı göç

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