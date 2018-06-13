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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 01:58 | Son Güncelleme

Kuşadası açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 11'i çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan Suriye uyruklu 22 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda çalışma başlattı.

Ege Denizi'nde, Güzelçamlı Mahallesi açıklarında bir lastik botla ilerleyen 11'i çocuk 22 kişiyi tespit eden ekipler, onlara müdahalede bulundu.

Suriye uyruklu olduğu ve Yunanistan'a gitmeye çalıştığı belirlenen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak göçmen Kuşadası operasyon sahil güvenlik komutanlığı

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