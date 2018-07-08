Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 kaçak yakalandı.

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik ekibinin tespit edip durdurduğu lastik botta, Irak, Somali, Suriye ve Filistin uyruklu 15 kaçak ile yasa dışı geçişe aracılık ettiği öne sürülen Afganistan uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Ekipler bir başka operasyonda da dur ihtarında bulundukları fiber teknede Irak, Suriye, Filistin ve Pakistan uyruklu 9 kaçağı yakaladı.

Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu kaçaklardan işlemleri tamamlananlar Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

