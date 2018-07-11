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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

Bodrum'da yurt dışına geçmeye çalışan 16 yabancı uyruklu yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 16 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede Bitez Çelebi Adası güneyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

Operasyonda, lastik botta bulunan 8 Suriye, 4 Irak, 2 Filistin ve 1 İran uyruklu yakalandı. Sahil güvenlik ekiplerini fark edince denize atlayan ve bir tur teknesi tarafından kurtarılan Suriye uyruklu bir kişi de yakalandı.

Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum kaçak Muğla Sahil Güvenlik

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