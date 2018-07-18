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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:52 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmeye çalışan 53 yabancı uyruklu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 53 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.

Sahil güvenlik uçağı tarafından Sığacık önlerinde lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup tespit edildi.

Bölgeye gönderilen sahil güvenlik ekibince durdurulan lastik botta 19 Filistin, 10 Suriye, 6 Irak, 4 Orta Afrika, 4 Afganistan, 3 Senegal, 3 Fildişi, 2 Gine ile birer Gabon ve Somali uyruklu bulunduğu belirlendi.

Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Sahil Güvenlik Seferihisar yasa dışı göç

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