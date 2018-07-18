HABER

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 23:19 | Son Güncelleme

Bodrum'da 13 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyarlar açıklarında lastik botta bir grup kaçak tespit edildi.

Botta, Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu 13 yabancı uyruklu yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNERAralarında 30 cm varmış!Aralarında 30 cm varmış!
Erdoğan Demirören için mevlitErdoğan Demirören için mevlit
Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum kaçak Muğla Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Nihat Doğan'dan Birsen Bekgöz'e ilan-ı aşk

Nihat Doğan'dan Birsen Bekgöz'e ilan-ı aşk

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı kararıyla 3 askeri hakim meslekten ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı kararıyla 3 askeri hakim meslekten ihraç edildi

20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL sona erdi!

20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL sona erdi!

Sayısal Loto çekilişinde değişiklik! Artık haftada iki kez çekilecek

Sayısal Loto çekilişinde değişiklik! Artık haftada iki kez çekilecek

Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!

Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

19 Temmuz Milli Piyango bilet sorgulama: Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam liste!

19 Temmuz Milli Piyango bilet sorgulama: Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam liste!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.