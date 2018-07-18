Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyarlar açıklarında lastik botta bir grup kaçak tespit edildi.
Botta, Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu 13 yabancı uyruklu yakalandı.
Bodrum Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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