Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 kişi yakalandı.
Ali Bostan Koyu üzerinde devriye faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Uçağı denize açılmak isteyen bir grubu tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu, plastik botla denize açılan grubu durdurdu. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 36 Suriye, 7 Irak, iki Yemen, iki Somali ve iki Filistin uyruklu 49 kişi yakalandı.
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