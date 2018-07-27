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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

Muğla'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekibi, Bodrum'un Karaada açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Botta, Filistin ve Suriye uyruklu 17 kişi yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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