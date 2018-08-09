Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekibi, bir grubun fiber tekneden yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine Bodrum'un Karaada açığına hareket etti.

Ekipler, teknedeki Suriye ve Filistin uyruklu 26 kişiyi kurtardı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da olduğu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

