Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlerle mücadele

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 28'i çocuk 61 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından Kuşadası açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmelerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Durdurulan bottaki 28'i çocuk 61 yabancı uyruklu, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Çoğunluğu Suriyeli olan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

