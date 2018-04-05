HABER

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 39 yabancı uyruklu yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 39 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik ekibi, bir ihbar doğrultusunda Karaada'nın kuzeyinde bir lastik botu durdurdu. Botta bir Iraklı ile 38 Suriyeli bulundu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilerek sahil güvenlik karakoluna alındı. Ele geçirilen lastik bot ise bazı parçaları ayrıldıktan sonra karaya çekildi.

Yakalananlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Sahil güvenlik görevlilerince kaydedilen görüntülere, göçmenlerin lastik bot üzerindeki durumları yansıdı.

Kabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladıKabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladı
Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Ege Denizi Muğla yasa dışı göç

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Eskişehir'deki üniversitede katliam

Eskişehir'deki üniversitede katliam

Diğer Haberler
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili son açıklama

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili son açıklama

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangında dış cephe tartışması

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangında dış cephe tartışması

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

Yangından kaçış anı kamerada

Yangından kaçış anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.