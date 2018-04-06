HABER

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 00:58 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara çarparak su almaya başlayan teknedeki 11 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları sırada kayalıklara çarparak su almaya başlayan teknedeki 11 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Bodrum açıklarındaki Karaada yakınlarında bir tekneden yardım ihbarı alması üzerine bölgeye hareket etti.

Kayalıklara çarparak su aldığı belirlenen teknedeki yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bota alınan 11 kişi, 101 Nolu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Kurtarılan kaçaklardan bazıları, bölgede hazır bekleyen 112 acil sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. Su alan tekne ise kıyıya çekildi.

Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

'Cinnet hali mi yoksa başka sebepler mi var''Cinnet hali mi yoksa başka sebepler mi var'
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldiTBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
LG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismiLG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum bot Muğla Sahil Güvenlik tekne yasa dışı geçiş

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı

Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza

Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.