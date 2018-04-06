Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları sırada kayalıklara çarparak su almaya başlayan teknedeki 11 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Bodrum açıklarındaki Karaada yakınlarında bir tekneden yardım ihbarı alması üzerine bölgeye hareket etti.
Kayalıklara çarparak su aldığı belirlenen teknedeki yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bota alınan 11 kişi, 101 Nolu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Kurtarılan kaçaklardan bazıları, bölgede hazır bekleyen 112 acil sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. Su alan tekne ise kıyıya çekildi.
Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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