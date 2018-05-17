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Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 17:43 | Son Güncelleme

İzmir ve Aydın açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 174 yabancı uyruklu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Aydın'da düzenlenen 3 operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 174 Suriyeli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aliağa Arka Plaj Park mevkisi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, durdurdukları lastik botta, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 68 Suriyeli olduğunu belirledi.

İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarında lastik bottaki 54 Suriye uyrukluyu yakaladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde de sahil güvenlik ekipleri, Tekağaç mevkisinde bir grubun yasa dışı geçiş hazırlığı yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 Suriye uyruklu ekiplerce yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi izmir lastik bot Sahil Güvenlik

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