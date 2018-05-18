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Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Muğla'da yabancı uyruklu 82 kişi yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 82 kişi yakalandı.

Bodrum Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mazı Mahallesi Taşlıyalı mevkisindeki bir tekneden karaya doğru ormanlık alana kaçanların olduğu ihbarıyla bölgeye hareket etti.

Ekipler, yabancı uyruklu 82 kişiyi ormanlık alanda yakaladı.

Organizatör olduğu öne sürülen Gürcistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Jandarma Muğla tekne yasa dışı geçiş

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