Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bağla Koyu açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Irak uyruklu 21 kişi gözetim altına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

