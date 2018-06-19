Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 51 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye harekete etti.

Durdurulan botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

