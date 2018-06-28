Ege Denizi'nden yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 53 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bir lastik botun su aldığı ve batmak üzere olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.
Görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile 3 Sahil Güvenlik Botu Sığacık Kilik Burnu mevkisindeki lastik botu buldu.
Batmak üzere olan lastik bota yanaşan Sahil Güvenlik Botu, bottaki 24'ü erkek, 17'si kadın ve 12'si çocuk 53 yabancı uyrukluyu kurtardı.
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