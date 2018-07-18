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Ege Denizi'nden yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:43 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmeye çalışan 108 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme Alibostan Koyu açıklarında hareketli lastik bot tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, durdurduğu botta 26'sı Suriye, 11'i Filistin, 7'si Yemen, 4'ü Irak uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, bu operasyondan 2 saat sonra da aynı bölgede içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu başka bir lastik şişme botu durdurdu.

Bottaki 4'ü kadın, 10'u çocuk 45 Filistinli göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesinde Gümüldür güneyinde tespit edilen lastik şişme bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Bottaki 7 Afganistan, 6 İran, birer de Somali ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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