Ege Denizi'nden yasa dışı geçişler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 42 yabancı uyruklu yakalandı.
Kuşadası açıklarında devriye faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslan Burnu yakınlarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Durdurulan bottaki, 3 Suriye, 2 Eritre, 9 Afganistan, 3 Senegal, 9 Filistin, 10 Orta Afrika, 2 Irak, 4 İran uyruklu 42 kişi, sahil güvenlik botuna alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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