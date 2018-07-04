Ege sahilleri sıcak havada doldu

AYDIN/İZMİR (AA) - Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.
Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, aşırı nem ve sıcaklıklardan dolayı gölge alanlarda vakit geçirdi.
Deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise halk sahillere akın etti.
Kuşadası'nda tatil yapan yerli ve yabancı turistlerden bazıları Kadınlar Denizi ve Sevgi Plajı'nda yüzmeyi, bazıları da Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koyları tercih etti. Milli parka araçlarıyla girmek isteyen vatandaşlar ise yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Didim ilçesinde de ünlü Altınkum Plajı'nda yoğunluk yaşandı.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşların mümkün olduğunca sıcak havada dışarıya çıkmamalarını önerdi.
Sıcak havalarda bol sıvı alınması gerektiğini belirten Yavuzyılmaz, özellikle şeker ve tansiyon hastalarının çok dikkatli olması gerektiğini de ifade etti.
Veysel Verem de sıcak havanın bunalttığını vurgulayarak, "Aydınlılar olarak bu sıcaklara alışığız. Geçen yıllarda 50 dereceyi görmüştük." diye konuştu.
Damla Efe ise sıcaklardan dolayı yola yürümekte bile güçlük çektiklerine dikkati çekerek, "Bu normal bir sıcaklık değil. Gece uyunmuyor. Uyku düzenimiz bile bozuldu." ifadelerini kullandı.
- Aquaparkta serinlediler
Öte yandan, hava sıcaklığının yüksek olduğu İzmir'de vatandaşlar su parklarında serinleme imkanı buldu.
Balçova Termal Tesisleri'nde yer alan Aquacity'i tercih eden vatandaşlar havuza girerek serinledi. Denize gitme imkanı olmayan vatandaşlar, günübirlik havuz organizasyonları ve su oyunlarına katıldı. Özellikle çocukların eğlendiği su parkında gençler de çeşitli aktivitelerle vakit geçirdi.
Şehir merkezinde ise bazı çocukların tehlikeye aldırmadan süs havuzlarına girerek serinlediği gözlendi.
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