Ege sahilleri sıcak havada doldu

Sıcak havalarda bol sıvı alınması gerektiğini belirten Yavuzyılmaz, özellikle şeker ve tansiyon hastalarının çok dikkatli olması gerektiğini de ifade etti.

Kuşadası'nda tatil yapan yerli ve yabancı turistlerden bazıları Kadınlar Denizi ve Sevgi Plajı'nda yüzmeyi, bazıları da Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koyları tercih etti. Milli parka araçlarıyla girmek isteyen vatandaşlar ise yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise halk sahillere akın etti.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, aşırı nem ve sıcaklıklardan dolayı gölge alanlarda vakit geçirdi.

Veysel Verem de sıcak havanın bunalttığını vurgulayarak, "Aydınlılar olarak bu sıcaklara alışığız. Geçen yıllarda 50 dereceyi görmüştük." diye konuştu.

Damla Efe ise sıcaklardan dolayı yola yürümekte bile güçlük çektiklerine dikkati çekerek, "Bu normal bir sıcaklık değil. Gece uyunmuyor. Uyku düzenimiz bile bozuldu." ifadelerini kullandı.

- Aquaparkta serinlediler

Öte yandan, hava sıcaklığının yüksek olduğu İzmir'de vatandaşlar su parklarında serinleme imkanı buldu.

Balçova Termal Tesisleri'nde yer alan Aquacity'i tercih eden vatandaşlar havuza girerek serinledi. Denize gitme imkanı olmayan vatandaşlar, günübirlik havuz organizasyonları ve su oyunlarına katıldı. Özellikle çocukların eğlendiği su parkında gençler de çeşitli aktivitelerle vakit geçirdi.

Şehir merkezinde ise bazı çocukların tehlikeye aldırmadan süs havuzlarına girerek serinlediği gözlendi.

