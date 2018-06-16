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Ege sahilleri turizm sezonuna hızlı girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 15:56 | Son Güncelleme

Bayram tatilini Didim ve Kuşadası'nda geçiren vatandaşlar, sıcak havayla birlikte sahillere akın etti

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim sahillerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Bayram tatilini Didim ve Kuşadası'nda geçiren vatandaşlar, sıcak havayla birlikte sahillere akın etti.

Tatilcilerden bazıları Kuşadası Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koy ile Sevgi Plajı ve Kadınlar Denizi sahillerinde yüzmeyi, bazıları da eğlenceli vakit geçirmek için su parklarını tercih etti.

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, bayramın ilk gününden itibaren otellerin yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiğini, özellikle seçimlerden sonra kentte çok yoğun bir sezon yaşayacaklarını dile getirdi.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Didim de ise vatandaşlar güneşin tadını Altınkum Sahili'nde çıkardı. Yerli ve yabancı turistler günübirlik tekne turlarıyla gezintiye çıktı, koylarda yüzdü.

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, bayram dolayısıyla sezonun hızlı başladığını ifade etti.

Şu an otellerde yer kalmadığına işaret eden Cengiz, aynı doluluğun bayram sonrasında da sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise yerli ve yabancı turist yoğunluğunun sevindirici olduğunu söyledi.

Öte yandan ilçeye yoğun bir yolcu akışından dolayı birçok firmanın ek sefer düzenlediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı sahil turizm yoğunluk

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