İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinde (EÜ) görevli bin 50 akademisyen buluşarak eğitim, araştırma gibi konularda Türkiye'nin geleceğini tartıştı.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde Kapalı Tenis Kortu'nda düzenlenen Ege Üniversitesi Gelecek Şurası'na katılanlar, kendilerine ayrılan masalarda farklı bölümlerden öğretim üyeleriyle buluştu.
Eğitim, araştırma, bilim, sanayi gibi konularda yöneltilen soruları, elektronik cihazlar aracılığıyla cevaplayan akademisyenlerin görüşleri toplanarak rapor haline getirildi.
Rektör Budak, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin ve ülkenin geleceğini konuşmak istediklerini, bir yol haritası oluşturmak için yola çıktıklarını belirtti.
Türkiye'nin ciddi bir ekonomik rekabet içinde yalnız olduğunu anlatan Budak, "Ekonomi anlamında bu rekabette tek bir çıkış yolu var. O da eğitim, bilim ve fendir. Bunu bütün dünya da biliyor. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizim çıkış yolumuz eğitim. Öyle olunca biz üniversitelere de büyük görev düşüyor." dedi.
- Hedef, araştırma üniversitesi olabilmek
Budak, çalışmaları bir düşünce kuruluşu ile aylar önce başlattıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Üniversitemizde huzur, güven ortamı var ve çok ciddi, 5 bin kişilik akademik kadro var. Biz de Türkiye'nin geleceği olan gençlere daha iyi bir eğitim vermek için bir yol haritası, bir çalışma, platform oluşturduk. Bütün akademisyenlerimiz Türkiye'ye bir ışık olabilir. Bu şurayla Türkiye'nin geleceğine çok ciddi katkı sunulacak."
Akademisyenlerin birikimlerini paylaşarak eyleme dönüştüreceğini aktaran Budak, daha fazla araştırma fonu alabilmeyi amaçladıklarını söyledi.
Budak, akademisyenlerin oylamaları sonucu önemli kararların alınacağına işaret ederek, "Eğitim, araştırma ve uygulamayı konuşuyoruz. Sonuçları bekliyoruz. Ege Üniversitesi olarak zaten bir stratejik planımız var. 2019'da araştırma üniversitesi olma hedefimiz var, uluslararası bir üniversite olma hedefimiz var. Hedefimize yürüyeceğiz. Türkiye'deki büyük üniversitelerin multidisipliner çalışmaları ile insanlığa katkıda bulunmasını çok önemsiyoruz." diye konuştu.
Rektör Necdet Budak, şuranın aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerin geleceğin Türkiye'sine daha fazla katkı koyması çağrısına da bir yanıt olarak düzenlendiğini sözlerine ekledi.
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