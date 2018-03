Ege Üniversitesi kendi enerjisini üretecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanan proje ile kampüsün ve hastanenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmı otonom olarak çözülecek. Sistemin kurulması ile yıllık 10 milyon TL tasarruf sağlanarak bu kaynağın bilimsel projelere aktarılması sağlanacak. Ege Üniversitesi 24,5 milyon TL civarında olan yıllık enerji giderlerini minimize etmek ve doğa dostu kaynaklara yönelmek için harekete geçti. Ege Üniversitesi’nin tükettiği enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın isteği ile hazırlanan proje, yatırım planına alınmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderildi. EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanan proje ile kampüsün ve hastanenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmı otonom olarak çözülecek ve sistemin kurulması ile yıllık 10 milyon TL tasarruf sağlanarak bu kaynağın bilimsel projelere aktarılması sağlanacak. Hazırlanan proje ile güneş enerjisinden elektrik üretiminin yüksek maliyetleri ve kesikliliği göz önüne alınarak hibrit bir seçeneğin hayata geçirileceğini kaydeden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu sayede hem ilk yatırım maliyetlerinin, hem de geri ödeme sürelerinin oldukça uygun olduğu sonucuna vardık. Maliyeti 34,5 milyon TL, geri ödeme süresi 4,4 yıl civarında olan projenin başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda, Ege Üniversitesi’nin yıllık yaklaşık 24,5 milyon TL olan enerji harcaması en az yüzde 40 düşürülecek. Bu da her yıl en az 10 milyon TL’nin, üniversitemizin diğer ihtiyaçları için harcanabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Türkiye’ye örnek hibrit sistem kurulacak

Projenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Necdet Budak şöyle konuştu:

“Bu kazanç ileride, Çeşme, Menemen, Mordoğan ve diğer üniversite yerleşkelerinde rüzgar enerjisi santrali, güneş enerjisi santrali ve biyogaz üretim santrali kurulmasında kullanılabileceği gibi, öğrencilerin ve araştırmacıların fiziksel ve sosyal altyapısının güçlendirilmesi amaçlı olarak kullanılabilecek bir kaynak anlamına gelmektedir. Böyle hibrit bir sistem ülkemizde tek olacaktır. Bu sayede sunulan proje, ülkemizdeki enerji yatırımlarında da öncü ve örnek olacaktır. Böylece hem üniversitemiz hem de ülkemiz kazanacaktır.”

"Teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelmeyi amaçlıyoruz"

Projede kullanılacak malzemelerin EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsünde, hücreden modüle ve panele kadar üretim hattı kurularak destekleneceğini belirten Prof. Dr. Necdet Budak, “Yapılan projelerde özellikle yerli ve milli sistemlere önem veren üniversitemiz, bu anlamda diğer üniversitelere de örnek olmayı amaçlamaktadır. Günümüzün enerji savaşları içerisinde, üniversitemiz, kalemiyle, bilgisiyle, birikimiyle yer almaktadır. Devletin sağladığı bu imkanların getirdiği büyük sorumluluğun bilinciyle, teknolojik dışa bağımlılığı yok etmek, ülkemizi teknoloji ihraç eden bir ülke haline getirmek, kendi yaşamlarını hiçe sayarak bu ülke için her türlü özveriyi gösterenlerin hatırasının önünde bizim için bir borçtur. Gerçekleştirilen her projede, ülkemizi her alanda bir adım daha ileri götürebilmek, gerçek hedefimiz olmalıdır. Üniversitemiz diğer alanlarda olduğu gibi enerji alanında da, çalışmaları sadece rafları süsleyen, uygulamadan kopuk, kişisel çıkarları ön planda tutan çalışmalar yerine, ülke sorunlarına ve ihtiyaçlarına dokunan, yerli sanayinin gelişmesini öncelik haline getiren, ülke ve dünya çapında projelere imza atacaktır” ifadelerini kullandı.