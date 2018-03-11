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Ege Üniversitesi kendi enerjisini üretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanan proje ile kampüsün ve hastanenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmı otonom olarak çözülecek.

Ege Üniversitesi kendi enerjisini üretecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanan proje ile kampüsün ve hastanenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmı otonom olarak çözülecek. Sistemin kurulması ile yıllık 10 milyon TL tasarruf sağlanarak bu kaynağın bilimsel projelere aktarılması sağlanacak.
Ege Üniversitesi 24,5 milyon TL civarında olan yıllık enerji giderlerini minimize etmek ve doğa dostu kaynaklara yönelmek için harekete geçti. Ege Üniversitesi’nin tükettiği enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın isteği ile hazırlanan proje, yatırım planına alınmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderildi. EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanan proje ile kampüsün ve hastanenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmı otonom olarak çözülecek ve sistemin kurulması ile yıllık 10 milyon TL tasarruf sağlanarak bu kaynağın bilimsel projelere aktarılması sağlanacak. Hazırlanan proje ile güneş enerjisinden elektrik üretiminin yüksek maliyetleri ve kesikliliği göz önüne alınarak hibrit bir seçeneğin hayata geçirileceğini kaydeden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu sayede hem ilk yatırım maliyetlerinin, hem de geri ödeme sürelerinin oldukça uygun olduğu sonucuna vardık. Maliyeti 34,5 milyon TL, geri ödeme süresi 4,4 yıl civarında olan projenin başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda, Ege Üniversitesi’nin yıllık yaklaşık 24,5 milyon TL olan enerji harcaması en az yüzde 40 düşürülecek. Bu da her yıl en az 10 milyon TL’nin, üniversitemizin diğer ihtiyaçları için harcanabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Türkiye’ye örnek hibrit sistem kurulacak
Projenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Necdet Budak şöyle konuştu:
“Bu kazanç ileride, Çeşme, Menemen, Mordoğan ve diğer üniversite yerleşkelerinde rüzgar enerjisi santrali, güneş enerjisi santrali ve biyogaz üretim santrali kurulmasında kullanılabileceği gibi, öğrencilerin ve araştırmacıların fiziksel ve sosyal altyapısının güçlendirilmesi amaçlı olarak kullanılabilecek bir kaynak anlamına gelmektedir. Böyle hibrit bir sistem ülkemizde tek olacaktır. Bu sayede sunulan proje, ülkemizdeki enerji yatırımlarında da öncü ve örnek olacaktır. Böylece hem üniversitemiz hem de ülkemiz kazanacaktır.”

"Teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelmeyi amaçlıyoruz"
Projede kullanılacak malzemelerin EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsünde, hücreden modüle ve panele kadar üretim hattı kurularak destekleneceğini belirten Prof. Dr. Necdet Budak, “Yapılan projelerde özellikle yerli ve milli sistemlere önem veren üniversitemiz, bu anlamda diğer üniversitelere de örnek olmayı amaçlamaktadır. Günümüzün enerji savaşları içerisinde, üniversitemiz, kalemiyle, bilgisiyle, birikimiyle yer almaktadır. Devletin sağladığı bu imkanların getirdiği büyük sorumluluğun bilinciyle, teknolojik dışa bağımlılığı yok etmek, ülkemizi teknoloji ihraç eden bir ülke haline getirmek, kendi yaşamlarını hiçe sayarak bu ülke için her türlü özveriyi gösterenlerin hatırasının önünde bizim için bir borçtur. Gerçekleştirilen her projede, ülkemizi her alanda bir adım daha ileri götürebilmek, gerçek hedefimiz olmalıdır. Üniversitemiz diğer alanlarda olduğu gibi enerji alanında da, çalışmaları sadece rafları süsleyen, uygulamadan kopuk, kişisel çıkarları ön planda tutan çalışmalar yerine, ülke sorunlarına ve ihtiyaçlarına dokunan, yerli sanayinin gelişmesini öncelik haline getiren, ülke ve dünya çapında projelere imza atacaktır” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de ilklere imza atan enstitü"
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nün Türkiye’nin bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek enstitüsü olduğunu belirten Enstitü Müdürü Prof.Dr. Günnur Koçar ise, “Bu yıl enstitümüzün 40. kuruluş yılını kutluyoruz. Bizim için anlamlı olan bu yıl içerisinde ülkemizdeki diğer kurumlara da örnek teşkil edebilecek bir projeye imza atacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda da bir dönüşüm söz konusu. Bu dönüşümü kampüsümüzde hibrit teknoloji ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir diğer projemiz ise yenilenebilir enerji ile kampüste bir otobüsümüzün çalışabilmesini sağlamak. Yine bu kapsamda 10 engelli aracının güneş enerjisi ile çalışabilmesini ve havuz, kütüphane gibi sosyal alanlarımızın da güneş enerjisi ile aydınlatılmasını amaçlıyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde bize imkan sağlayan ve bizleri motive eden Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkür ediyorum" dedi.

Merkez projesi devam ediyor
Güneş, biyokütle, rüzgar ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygulamaya yönelik lisansüstü öğrenim vermek ve araştırma çalışmaları yürütmek amacıyla 1978 yılında kurulan enstitü, yine Türkiye’nin ilk ve tek olan Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) tamamlanarak yeni binasında faaliyete geçti. Enstitü bünyesinde güneş enerjisinden elektrik üretimiyle ilgili son teknolojilerin takip edildiği ve geliştirildiği, 10,5 milyon bütçeli bir merkez projesi de halen devam ediyor.

Ege Üniversitesi kendi enerjisini üretecek

Ege Üniversitesi kendi enerjisini üretecek

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