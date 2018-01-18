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Ege Üniversitesi Teknopark'ı büyüyecek

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 12 dakika önce

- EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak: - "Akademik potansiyelimizi sanayicilerle daha hareketli bir hale getirerek bu hareketliliğin bir ürüne dönüşmesi anlamında da ikinci teknoparka ihtiyacımız vardı. Küçük bir silikon vadisi olarak nitelendirilecek olan bu bölgeyi kısa sürede hizmete açmayı düşünüyoruz"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesinde bulunan ve Türkiye'nin yüzde 100 üniversite sermayeli tek teknoparkı Ege Teknopark'ın kapasitesini artırmak için çalışmalara başlandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada Ege Teknopark'ın kapasitesini arttırmak için kullanılacak alana ilişkin ödenek talebinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de tüm sanayicilerle işbirliği içerisinde olduklarını ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirdiklerini aktardı.

Budak, akademisyenleri, sanayi firmalarıyla bir araya getirdiklerine işaret ederek Ege Üniversitesi olarak bilim, sanayi ve teknolojinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile yaptıkları görüşme sonucunda yeni teknoparkın finansmanının karşılanması boyutunda destek sözü aldıklarını belirten Prof. Dr. Budak, "Akademik potansiyelimizi sanayicilerle daha hareketli bir hale getirerek bu hareketliliğin bir ürüne dönüşmesi anlamında da ikinci teknoparka ihtiyacımız vardı. Küçük bir silikon vadisi olarak nitelendirilecek olan bu bölgeyi kısa sürede hizmete açmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda koymuş olduğu hedeflere üniversite olarak katkı sunmak istediklerine dikkati çeken Budak, mevcut teknopark alanının yüzde 98 oranında dolduğunu, bu yüzden özel sektör ve öğretim üyelerinden gelen talepler doğrultusunda ikinci teknopark projesi hazırladıklarını bildirdi.

Budak, Ege Teknopark'ın Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB)-2 alanında bulunan İnci Binası ve Mercan Konteyner Park ile EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi binalarına ek olarak Ege Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan TGB-1 alanında yeni bir teknopark alanının faaliyete geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

(AA)

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