İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi'ndeki bilim insanları, kolesterol ve trigliserit oranını düşüren ilaçların içindeki etken maddelerin daha düşük dozda ve hızlı emilimini sağlayan bir ilaç taşıyıcı sistem geliştirdi.
EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Karasulu başkanlığındaki ekip, kalp krizinden konuşma bozukluğuna, körlükten bilinç kaybına kadar birçok hastalığa neden olan yüksek kolesterolü düşürmek için TÜBİTAK Projesi kapsamında çalışma başlattı.
EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) ortaklığıyla yürütülen çalışma sonucunda, yeni bir ilaç taşıyıcı sistemle kolesterol ve trigliserit oranının düştüğü tespit edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Karasulu, 8 kişilik bir ekiple çalıştıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:
"Klasik ilaç şekilleri olan tabletler, ağız yoluyla alındığında vücut içinde dağılarak emilirler. Çoğu zaman tedavi için istenen etken konsantrasyonu sağlayamazlar. Bizim geliştirdiğimiz ilaç taşıyıcı sistem, etken maddenin daha düşük dozda hızla emilimini sağlayarak istenen tedavi konsantrasyonuna ulaşmayı mümkün kılıyor. Geliştirdiğimiz formülasyonla kolesterolün düşürülmesi daha etkili. Ticari formülasyonlarla karşılaştırıldığında daha hızlı, etkili ve güvenilir bir formülasyon olarak patent başvurusunda bulunduk. Türkiye patentini almak üzereyiz. Avrupa patent başvurumuz söz konusu, bununla ilgili ülke seçimlerimiz sürüyor."
- Hedef 30-35 milyon liralık pazar payı
Yeni sistemin piyasadaki mevcut ilaçlardaki sistemlere göre trigliserit ve kolesterol düşürme açısından daha hızlı bir bazal değere sahip olduğunu, güvenilirlik olarak da bu ürünlerle aynı seviyede olduğunu bildiren Karasulu, "Eğer ticarileşmeyi başarırsak yüzde 10'luk pazara talip olacağız, bu da yaklaşık olarak 30-35 milyon lira gibi bir pazar payı demek oluyor." ifadelerini kullandı.
Ekibi ziyaret ederek tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da çalışmanın ticarileşmesi için yatırımcılara çağrıda bulundu.
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