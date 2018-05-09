Ege Üniversitesi'nde rektör şarkı söyledi, öğrenciler coştu

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi'nin 39'uncu Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak sahneye çıktı. Budak, şarkıları birlikte söylediği öğrenciler tarafından alkışlandı.
Ege Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan rock grubu 'The Roctors' ile sahneye çıkan Prof. Dr. Necdet Budak söylediği şarkılarla gençleri coşturdu. Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turan da bateri çaldı. Öğrencilerle her zaman iç içe olan Rektör Prof. Dr. Budak'ı sahnede gören gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ege Üniversitesi yazılı tişörtle sahneye çıkan Rektör Prof. Dr. Budak, 'Uzun ince bir yoldayım' ve 'Haydar Haydar' eserlerini konseri izlemeye gelen gençlerle birlikte söyledi. Sahneden inmeden önce gençlere seslenen Budak, "Her zaman sizinle birlikteyim. Yıl boyunca çok yoruldunuz. Şimdi eğlence zamanı. Finaller öncesi iyice dinlenin. Çalışma zamanı da çok çalışın vatana millete hayırlı insanlar olun" dedi.
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