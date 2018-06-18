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Ege ve Batı Akdeniz'e sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir, Muğla ile Isparta, Burdur ve Antalya'da bugünden itibaren 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ege ve Batı Akdeniz'deki 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün, yarın ve çarşamba günü Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir, Muğla ile Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Ege ve Batı Akdeniz'e sağanak yağış uyarısı Meteoroloji

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