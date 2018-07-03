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Ege ve Marmara için sıcak hava uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

Ege ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek

İZMİR (AA) - Ege ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin ön görüldüğü bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği ve sıcak havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bu hafta boyunca hava sıcaklarının İzmir'de 37, Aydın'da 41, Manisa'da 39, Balıkesir'de 35 ve Çanakkale'de 33 dereceye kadar yükseleceği tahmin edildi.

Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de şimdiye kadar temmuzda görülen ortalama en yüksek sıcaklıkla yarından itibaren 5 gün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

İl Ortalama En Yüksek Sıcaklık 4 Temmuz 5 Temmuz 6 Temmuz 7 Temmuz 8 Temmuz İzmir 33,1 37 36 35 36 36 Aydın 36 41 40 40 41 39 Manisa 34,8 39 38 37 38 37 Balıkesir 31,2 35 34 33 34 33 Çanakkale 30,6 33 31 31 32 32

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Anahtar Kelimeler:
Ege Bölgesi Meteoroloji sıcaklık

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