Ege Yapı'dan Batışehir ve Kordon İstanbul'da kampanya

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, Batışehir ve Kordon İstanbul'dan banka kredili satışlarda yüzde 20 indirim, sadece yüzde 5 peşinat imkanı ve yüzde 0,98 oranla 120 ay vade fırsatı sunuyor.

Ege Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı, gayrimenkulde sunulan yüzde 20 peşin indirimi, sadece yüzde 5 peşinat fırsatı ve yüzde 0,98 oranla 120 ay vade fırsatlarına ek olarak KDV ve tapu harç indirimleriyle birlikte 30 Haziran'a kadar yaşamın devam ettiği Batışehir'den veya yeni etabı da satışa açılan Kordon İstanbul'dan ev sahibi yapıyor.

Levent ve Maslak'ın yanı başında yükselen, bahçeli veya teraslı olmak üzere stüdyodan 4+1'e farklı seçeneklerdeki evlerin yanı sıra mağazaların da yer aldığı Kordon İstanbul projesinin ikinci etabı, gelecekteki sakinlerini bekliyor.

Doğayla iç içe yürüyüş yollarının yanı sıra zen, renk ve aromatik bahçelerden, yemyeşil çimlerdeki yoga alanlarına, gölet manzaralı gazebolardan açık hava sinemasına, şömineli oturma alanlarına kadar pek çok ayrıcalığın yer aldığı Kordon İstanbul, İstanbul'un en önemli iş merkezlerine olan yakınlığı dolayısıyla özellikle çalışan aileler ve beyaz yakalılar tarafından tercih ediliyor.