İSTANBUL (AA) - Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, 5 yıldır üzerinde çalışılan ve 302 milyon TL yatırımla Yedikule'de inşasına başlanan Cer İstanbul projesinin satışa çıktığını belirterek, "Konumuyla tarihin içinde ayrıcalıklı bir yaşam biçimi sunan ve çok değerli bir yatırım fırsatı olacak Cer İstanbul ile nesilden nesile aktarılan bir tarihe sahip çıkıyoruz." dedi. Emlak Konut GYO güvencesiyle Ege Yapı tarafından geliştirilen Osmanlı Dönemi'nde "Altın Kapı" olarak adlandırılan bölgede ve Yedikule Hisarı'nın yanında konumlanan Cer İstanbul projesinin detayları düzenlenen tanıtım toplantısıyla paylaşıldı. Projenin, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Tarihi Yarımada'nın en köklü yerleşim yeri olan Yedikule'de bulunduğunu aktaran Kabadayı, şunları kaydetti: "Konumuyla tarihin içinde ayrıcalıklı bir yaşam biçimi sunan ve çok değerli bir yatırım fırsatı olacak Cer İstanbul ile nesilden nesile aktarılan bir tarihe sahip çıkıyoruz. Böylesi bir tarihe sahip Yedikule'de 1871 yılından itibaren demiryolu araçlarının bakım ve onarım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Cer Atölyeleri’ne adeta yeniden hayat vererek sahip olduğumuz endüstriyel ve kültürel mirası, Emlak Konut GYO güvencesi ve Ege Yapı ayrıcalığıyla İstanbul’a hediye edecek olmanın gururunu yaşıyoruz."

Projenin satışa sunulduğunu kaydeden Kabadayı, 5 yıldır üzerinde çalıştıkları 2,5 milyar TL'lik yatırım planlarının 3. halkası olan Cer İstanbul projesinin 302 milyon TL yatırımla inşasına başlandığını aktararak,tanıtıma özel farklı ödeme seçeneklerine sahip projede dairelerin 11 bin ila 21 bin TL arasında metrekare fiyatına sahip olduğunu söyledi. Bir tarafında tarihi ve doğası, diğer tarafında ise Marmara Denizi’nin engin maviliklerine bakan Cer İstanbul’u İstanbul’a kazandırdıklarını anlatan Kabadayı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Projede doğal ahşap ve taşın yer aldığı detaylarıyla tarihin içinde zamansız bir duruş sergileyen, silüeti bozmayacak bir yapı dili kullanırken, mevcut tarihi binaları tamamen aslına uygun bir şekilde restore ederek modern yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Ege yapı olarak bizler kadar Tarihi Yarımada’ya önem veren yabancı turistleri de düşünüyoruz. Tarihin içinde keşfedilecek yeni hazineleri gün yüzüne çıkarırken böylesi bir tarih içinde konaklayabilecekleri dünyaca ünlü bir otel grubunun üst segment markasını da yakın zamanda İstanbul’a getirmeyi planlıyoruz."

- "Emsalin tamamını kullanmadık" Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, söz konusu projede 5 senelik emek bulunduğunu belirterek, "Bu arsada bizim ihale ettiğimiz emsal 40 bin civarında, biz bu emsalin tamamını kullanmadık, kullanmak için de bir arayışa girmedik. 29 bin emsal kullanıldı." diye konuştu. Uzun bir süredir atıl durumda olan tarihi bir mirası İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandırdıklarını anlatan Kurum, şunları söyledi: "5 senedir projenin her türlü onayını ilgili kurullardan, bakanlıklardan, belediyelerden geçirerek yaptık. Yeri geldi elle kazı yapıldı, yeri geldi sahada incelemeler yapıldı. Ankara'daki Saraçoğlu projesi de bunun gibi bir projeydi. Atıl, artık kimliğini yitirmeye yüz tutmuş projeyi kamuya kazandırmaya çalışıyoruz. Bu açıdan projeyi çok önemsiyorum. Bir taraftan yenileme, bir taraftan tarihi mirasımızı geleceğe aktarma konusunda çok önemli projeler." Kurum, bazı basın yayın organlarında bu süreçte yatırım yapılmayacağına ilişkin konuşmaların yer aldığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemize, ülkemizin geleceğine güvencemiz tam. Hiçbir şekilde yatırımlarımızdan ödün vermeyeceğiz, her gün artarak devam edeceğiz. Artık global bir dünya var. Ticaret savaşları, o var bu var. Neticede biz büyüyoruz. Biz üretmek ve çalışmak zorundayız. O yüzden yatırım bugün de ileride de yapılır. Bunu ihalelerimizde de satışlarımızda da net bir şekilde görüyoruz. Ne milletimizde ne de yabancı yatırımcıda bir eksiklik hissetmedik." Sektörde yaşanan dalgalanmaların geçici olduğunu ve varlık fiyatlarında dalgalanmaların oldukça normal olduğunu aktaran Kurum, doğru yerlerde, doğru fiyatlandırma ile geliştirilen hiçbir projenin satış ve kar potansiyeli anlamında başarısız olacağına inanmadığını vurguladı. - "Yüzlerce farklı türde bitki dikilecek" Verilen bilgiye göre, 1871 yılından itibaren tarihi Yedikule Demiryolu Tesisleri'nin yer aldığı ve demiryolu araçlarının bakım-onarım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Cer Atölyeleri'nden ilham alınan Cer İstanbul, yaklaşık 31 bin metrekare özel peyzaj tasarımlı alana sahip olacak.

İstanbul'un en köklü tarihine sahip yerleşim yerlerinden biri olan sahil semti Yedikule'de hayata geçecek olan Cer İstanbul Projesi, ismini "çekim merkezi" anlamına gelen "cer" kelimesinden alıyor. 148 bağımsız birimden oluşacak ve yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek Cer İstanbul'un 24 ayda teslim edilmesi hedefleniyor. İstanbul'un protokol yolu olarak adlandırılan Kennedy Caddesi’ne bakan 500 metre cephesi ile Adalar ve deniz manzarasına sahip proje, İstanbul silüetine saygılı, yatay mimari konsepti kapsamında tasarlanarak en yüksek "zemin+3 kat" olmak üzere toplam 10 bloktan meydana gelecek. Cer İstanbul’da 1+1’den 6+1’e kadar, 63 metrekare ile 348 metrekare arasında değişen farklı yaşam alanlarına sahip rezidans daireler, loft ve ticari üniteler, seçkin hizmetleriyle lüks bir otel hizmeti verecek apart üniteler, restoranlar ve sosyal aktivite alanları bulunacak. Proje içerisindeki 5 adet tescilli eser yapıları korunarak restore edilecek, yeni inşa edilecek 5 adet yapı ise özgün ve zamansız bir mimari ile tasarlanacak. Cer İstanbul’da bağımsız bölümler metrekaresi 11 bin TL'den başlayan fiyatlarla yatırımcılarla buluşmayı hedefliyor.