Ege, yeni turizm sezonuna hazırlanıyor

MARMARİS - BODRUM - KUŞADASI (DHA) EGE Bölgesi'nin önde gelen turistik kentlerinde yaklaşan turizm sezonu öncesi belediye ekipleri alt yapı ve çevre yenileme çalışmalarına devam ederken; çeşitli işletme ile otellerde hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi. Turizmciler ve yerel yöneticiler, sezon öncesi birçok turizm fuarına katılarak kentlerini tanıttı. Ege Bölgesi'ndeki kentlerde turizm sezonunun açılmasına kısa süre kala alt yapı ve işletmelerin eksikliklerinin gidirilmesi çalışmalarına hız verildi. Marmaris Belediyesi, kent merkezindeki alt yapıyı ve yolları yenileyerek parke taşı döşeme işlerinin çoğunluğunu bitirdi. Özelikle yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi, Kapalı Çarşı, Tepe Mahallesi, Barlar Sokağı çevresi olmak üzere 36 bin metrekare alanda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Marmaris'in simgelerinden 6 kilometrelik Venedik Deresi de temizlenerek çevre düzenlemesi yapıldı. Otellerin yoğun bulunduğu İçmeler, Armutalan ve Turunç Mahallesi'nde bozuk yollar onarıldı. Yabancı turist ve vatandaşların yoğun bulunduğu 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi ve Siteler Mahallesi'ndeki restoran, kafeterya ve çeşitli işletmeler sezonu karşılamak için tadilata girdi. İşletmeler, mekanlarını boyayarak ya da konsept değiştirerek, sezona hazırlandı. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Gerek halkımızın gerekse evimize gelen misafirlerimizin huzurlu ve modern bir ortamda yaşaması için yoğun mesai harcıyoruz. Bu yıl yapmış olduğumuz alt ve üst yapı çalışmaları ile ilçemize modern görünümüne kavuşacak. Yurt dışı fuarlarında Marmaris'in havadan genel ve ayrıntılı görüntülerini yayınladığımızda, turistler modern bir şehir olmamızı şaşkınlıkla karşıladılar. Kısa sürede tüm yenilemeleri tamamlayarak bir ay içinde turizm sezonuna başlayacağız dedi. HAZIRLIKLAR VE DENETİMLER DEVAM EDİYOR Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ise, Geçen sene yaptığımız denetimleri bu yıl da artırarak devam ettireceğiz. Geçen yıl yaptığımız denetimlerde 270 acenteye gayri resmi tur yaptığı için tutanak tutmuştuk. Bu yıl da denetim ve bilgilendirmeler devam edecektir. Belediye, kamu kurum kuruluşları ve bizler daha yaşanır bir Marmaris için mücadele veriyoruz dedi. BODRUM TURİSTLERİ KARŞILAMAYA HAZIR Bodrum için ise kentin çeşitli ülkelerde tanıtımının yapılmasının yanında yarımada genelinde de yaz sezonu öncesi bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Bodrum Beledeyesi, gerek çevrenin gerekse denizlerin temizliğine önem verdi. Sorumluluk bölgesindeki yolların bakımını yaparak, kuruma ait modern asfalt plentinde üretimi yapılan sıcak asfaltla yolları kapladı. Bozulan parke taşlarını ise yenilendi. Daha güvenli bir trafik için yaya kaldırımlarını düzenledi. Ayrıca Bodrum Belediyesi dalış ekibi, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği deniz dibi temizliği çalışmalarına ocak ayından beri devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaçlar budandı, çeşitli bitki ve çiçeklerle park ve bahçeler güzelleştirildi. Bodrum Belediyesi ile Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOTAV) Başkanı Mehmet Kocadon, sonbahar-kış döneminde pek çok ülkedeki turizm fuarlarında Bodrum'u en iyi şekilde tanıtmak için mücadele ettiklerini, ayrıca kent içinde birçok alanda hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Kocadon, Bodrum asırlardan bu yana çok sayıda medeniyetin yaşadığı ve kalıcı izler bıraktığı bir dünya mirası, eşi benzeri olmayan cazibe merkezi. Dünyanın Yedi Harikasından biri 'Mausoleum' Bodrum'da. Tarihe ışık tutan Karia ve Leleglerin izleriyle ilçemizin dört bir yanı adeta bir açık hava müzesi. Yeşili mavisi ve doğası, Bodrum'un artı değeri. Bunu korumak ve tüm dünyanın ilgisine sunmak en büyük mücadelemiz, görevimiz dedi. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, yıl boyunca yaklaşık 25 fuara katıldıklarını belirterek, batı ve kuzey Avrupa ülkeleri dışında Bodrum satışlarının çok iyi olduğuna dikkat çekti. Özyurt, 2016 ve 2017 yılında turizm açısından darbe yediğimiz sezonlar oldu. Yerel idareler, belediyeler çalışmalarını devam ettiriyor. Altyapı çalışmaları artık daha iyi durumda. Turistik tesisler hızlıca hazırlıklarını tamamlıyor. Personele de Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından turizm eğitimleri verildi. Bölgemizde oteller ve tesisler, son teknoloji ürünleri ile donatılmış, kalite anlamında en iyi hizmeti veriyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla bir sorun yok, Bodrum turistlerini karşılamaya hazır durumda dedi. YENİ SEZON UMUT VERİCİ TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, 2018 sezonun umut verici olduğunu belirterek, Acentalar kontratlarına ekledikleri konulara göre düzenlemelerine devam ediyor. Acentalar lojistik hizmetler temini, eleman alımlarını kısacası hizmet alımlarını yaparak, verecekleri hizmeti en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırlıklara devam ediyor. Bunların yanı sıra bizlerde TÜRSAB olarak havalimanı gibi kurumlarla görüşerek, korsan ve kaçak taşımaya karşı sorunları, karşılıklı sorunlarımızı görüştüğümüz toplantılar gerçekleştirdik ki, sezon içerisinde sıkıntı yaşamayalım. Bu toplantılarda sezon içinde de tekrarlayarak, oluşan sorunları da en hızlı şekilde çözmeye çalışacağız dedi. KUŞADASI DA SEZONA HAZIR Türk turizminin en önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de sezon hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Rezervasyonlarla hareketli geçeceği anlaşılan turizm sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, turistik tesislerde eksikler tamamlandı. Kimi oteller eskiyen mobilya ve mefruşatlarını yeniledi. Çarşı merkezindeki esnaf ise dükkan tadilatlarını, yeni vitrin düzenlemelerini yapıyor. Kuşadası Belediyesi de kentin turizm sezonun hazırlanması için tüm ekiplerini seferber etti. Turizm sezonunun Nisan ayı ortalarından itibaren hareketlenmesi beklenirken, Kuşadası'na gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin hiçbir sıkıntı ile karşılaşmamaları için önlemler alındı. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Kuşadası'nın tanıtımı için yurt dışı ve yurt içinde yaptığımız tanıtımlar meyvelerini vermeye başladı. Rezervasyonlar turizm sezonunda ciddi bir turist artışı olacağını gösteriyor. Sıkıntı yaşanan sektör ise kurvaziyerler. Belediye olarak hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı hareketli bir sezon için yapıyoruz. Tatillerini Kuşadası'nda geçirecek olan yerli ve yabancı misafirlerimizin mutlu anılarla dönmesi için, turizmcilerimiz, esnafımız ile el ele çalışıyoruz dedi.