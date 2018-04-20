Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er güven tazeledi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Davut Er tekrar seçildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Davut Er’in hazırladığı liste 70 oyla seçimi kazandı. Ege İhracatçı Birliklerinde yapılan EZZİB olağan seçimli genel kurul toplantısında iki yıldır EZZİB Başkanlığı görevini sürdüren Davut Er, 2018-2022 dönemi için de seçilerek güven tazeledi. Genel kurulda konuşan EZZİB Başkanı Davut Er, iki yıldır ihracat rekorları kırdıklarını, 2016-2017 sezonunda Türkiye’nin zeytinyağı ihracatının 120 ülkeye 45 bin ton seviyesinde olduğunu, 174 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini kaydetti. Er, “Türkiye geneli 12 bin ton zeytinyağı ihracatı yaparak toplam 55 milyon dolarlık döviz geliri elde ettiğimiz bir önceki sezon olan 2015-2016 sezonu ile mukayese ettiğimizde, miktar bazında yüzde 249, tutar bazında ise yüzde 213 artış gerçekleştiğini görmekteyiz” diye konuştu. 2016-2017 sezonunda sofralık zeytin ihracatının 58 bin tona karşılık 110 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiği bilgisini veren EZZİB Başkanı Er, şöyle devam etti: “İçerisinde bulunduğumuz, 1 Ekim 2017’de başlayan 2017-2018 sezonunun, 31 Mart 2018 itibariyle ilk 6 aylık döneminde ise Türkiye geneli sofralık zeytin ihracatımızın miktar bazında yüzde 8 artışla, 35 bin ton, tutar bazında ise yüzde 14 artış ile 71 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu sezon ihracatçılarımız daha katma değerli sofralık zeytin ihracatı gerçekleştirdi. Bu sezonun ilk 5 aylık dönemine ait zeytinyağı ihracatımıza baktığımızda, miktar bazında yüzde 102 artışla yaklaşık 42 bin tona, tutar bazında da yüzde 131 artışla 173 milyon dolara ulaşıldığını görmekteyiz. Ambalajlı zeytinyağı ihracatımız, toplam ihracattan yüzde 26 pay aldı. Bu ihracat rakamları 2017-2018 sezonu için koyduğumuz 80-100bin tonluk ihracat hedefimize ulaşacağımızın bir göstergesidir.”

“Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi artmalı”

Dünya pazarlarında hakim konumda olan İspanya ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerde zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin önemli ölçüde desteklendiğinin altını çizen Er, “Ülkemizde ihracatçıya sağlanan ‘Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi’ desteğinin düşük düzeyde olduğu inancındayız. Yönetim Kurulu olarak talebimiz, zeytin ve zeytinyağına sağlanan desteklerinin yüzde 100 oranında arttırılması gerektiği yönündedir. Organik zeytin ve zeytinyağı için hem kutulu hem organik desteğinin beraber verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz” dedi.

Üreticiye kilogram başına sofralık zeytine 50 kuruş, zeytinyağına ise en az 2,5 TL düzeyinde destek sağlanması talebini tekrarlayan EZZİB Başkanı Er, verilecek primlerin hasat dönemi başlangıcı olan Eylül-Ekim aylarında açıklanması halinde piyasadaki oluşacak fiyatların dengeli oluşacağını dile getirdi.

“Zeytinyağında KDV yüzde 1’e indirilsin”

Türkiye’de zeytinyağı tüketiminin kişi başına 2 litrenin altında olduğu bilgisini paylaşan EZZİB Başkanı Er, “Zeytinyağı üretici ülkeler arasında kişi başı en az tüketime sahip ülkelerden birisi konumundayız. Zeytinyağı tüketimini kısa vadede kişi başı 5 lt seviyesine çıkarmak için, bu hedefe ulaşılabilmesi için sağlık iksiri ve şifa kaynağı olan zeytinyağına uygulanan yüzde 8’lik KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi gerekmektedir” dedi.

Türk zeytinyağı sektörünün en önemli sorunlarından bir diğerinin Avrupa Birliği’nin Türk zeytinyağına uyguladığı 100 tonluk yıllık kota olduğuna işaret eden EZZİB Başkanı Er, AB ile ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması gözden geçirme sürecinde, bu rakamın en az 30 bin tona çıkartılmasının Türk zeytinyağı sektörünün ihracatının sürekliliği için çok faydalı olacağının altını çizdi.