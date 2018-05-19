Ege'de 19 Mayıs coşkusu

DOĞAN HABER AJANSI- EGE Bölgesi'ndeki illerde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Aydın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Saat 09.00'da Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Adnan Menderes Stadı'nda sürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler, 19 Mayıs'la ilgili şiirler okudu. Halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin tekvando gösterileri yoğun alkış aldı. Özel İsabet Okulları Çocuk Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar, ayakta alkışlandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için Gençlik Haftası'nda yapılan spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Vali Yavuz Selim Köşger verdi. Vali Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karagöz, İl Jandarma Komutanı Albay Selahatttin Acara ve Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, öğrencilerin açtığı standı gezerek ebru sanatını yakından inceledi.

DENİZDE GÖSTERİ YAPILDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de kutlamalar Atatürk Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kutlama törenine geçildi. Kaymakam Muammer Aksoy, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, vatandaşlar ve öğrenciler törene katıldı. Öğrenciler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Gençliğin Ata'ya cevabını okudu. Halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Kutlamalarda en büyük ilgiyi, denizde yapılan gösteriler gördü. Su sporları merkezleri ile gezi teknelerinin görsel şöleni büyük ilgi çekti. Parasailing ile Türk bayrağının dalgalandırılması, sürat motorları ile jetski'lerin gösterisi alkış aldı. Limanda demirli Celestyal Olympia isimli kruvaziyer gemisindeki turistler de gösterileri ilgiyle izledi.

DENİZLİ

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile diğer protokol üyeleri törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından spor kulüpleri ve okullardaki öğrenciler, çeşitli spor dallarında gösteriler yaptı. Gençlik Merkezi kursiyerleri de halk oyunları gösterisi sundu. Törende, ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara katılıp dereceye giren başarılı sporculara ödül verildi. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a Bandırma Vapuru'yla gelişinin canlandırılmasıyla tören sona erdi.

UŞAK

Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törenle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan'ın Atatürk Anıtı'na gençlerle birlikte çelenk sunmasıyla program başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, halk oyunları gösterileri ve okunan şiirlerle sürdü. Uşak Valisi Salim Demir, Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve protokol üyeleri törene katıldı. Törende, spor kulüpleri ve okullardaki öğrenciler, spor branşlarından gösteriler sundu.

MUĞLA

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen birçok etkinlikle kutlandı. İlin merkez ilçesi Menteşe'deki kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, 81 ile götürüldükten sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tekrar Muğla'ya getirilecek Türk bayrağını, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyelerine teslim etti.

Gençlik yürüyüşünün ardından etkinlikler, Muğla Atatürk Stadyumu'nda sürdü. Muğla Valisi Esengül Civelek, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve sporcuların katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz'ın konuşmasının ardından düzenlenen bando, oratoryo, lirik dans, güreş, tekvando, halk oyunları, aikido ve okçuluk gösterileri büyük alkış aldı.

Ayrıca, Muğla Bisiklet Ekibi'nin Samsun Valisi Osman Kaymak'tan teslim aldığı Türk bayrağı, Muğla Valisi Esengül Civelek'e takdim edildi. Ardından tören sona erdi.

MANİSA

Manisa'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama programı, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüşle başladı. Protokol üyeleri ve gençler, Türk bayrakları ve mehter takımı eşliğinde yürüdü. Atatürk Spor Salonu'nda süren programa; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilli Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Tugay Komutanı Albay Güven Dere ve bürokratlar da katıldı. Törende Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yunus Öztürk, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Ardından gençler; güreş, jimnastik, muay thai, eskrim ve halk oyunları gösterisi sergiledi.

CHP ÖNCÜLÜĞÜNDE GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında CHP Manisa İl Başkanlığı öncülüğünde de bir yürüyüş düzenlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Eğitim İş üyelerinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Sultan Camisi önünden başladı. Akhisar Göçmen Bandosu'nun marşları, yürüyüşe renk kattı. Yol boyunca Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüyen kalabalık, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Burada CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kalabalık İzmir Marşı'nı söyleyerek alandan ayrıldı.

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