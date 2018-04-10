HABER

Ege'de 70 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:09 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunan adalarına geçmeye çalışan 70 yabancı uyruklu yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yollandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 70 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Bademli açıklarında mobil radarı tarafından tespit edilen lastik şişme botu durdurdu.

Botta bulunan 52'si Suriye, 16'sı Afganistan, biri Irak ve biri Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 70 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik botuna alınan, 39'u çocuk, 13'ü kadın 70 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı
Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vurulduYurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi göçmen yasa dışı göç

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.