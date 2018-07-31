Ege'de batan botta boğulan baba ve 2 çocuğu Amasya’da defnedildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ/PDY üyeleri ve ailelerini taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Yeni ve 2 çocuğu, Amasya'da toprağa verildi. Ayvalık'ta iki gün önce kaçak yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isteyen FETÖ üyeleri ve ailelerini taşıyan 16 kişinin içinde bulunduğu botun batması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 9 kişi ise sağ kurtarıldı. Olayda yaşamını yitiren Gökhan Yeni (31) ile 2,5 yaşındaki oğlu Burhan ve 8 aylık kızı Nurbanu’nun cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Amasya'ya getirildi. Kent merkezindeki İstasyon Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, baba ve 2 çocuğu, Tekir Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi. Batan bottan sağ kurtulan ve yasal işlemlerin ardından serbest kalan Gülfem Yeni, törende eşinin ve çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!
Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama
Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı
Genç kadını herkesin ortasında yumrukladı
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum