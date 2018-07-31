HABER

Ege'de batan botta boğulan baba ve 2 çocuğu Amasya’da defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ/PDY üyeleri ve ailelerini taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Yeni ve 2 çocuğu, Amasya'da toprağa verildi.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ/PDY üyeleri ve ailelerini taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Yeni ve 2 çocuğu, Amasya'da toprağa verildi. Ayvalık'ta iki gün önce kaçak yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isteyen FETÖ üyeleri ve ailelerini taşıyan 16 kişinin içinde bulunduğu botun batması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 9 kişi ise sağ kurtarıldı. Olayda yaşamını yitiren Gökhan Yeni (31) ile 2,5 yaşındaki oğlu Burhan ve 8 aylık kızı Nurbanu’nun cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Amasya'ya getirildi. Kent merkezindeki İstasyon Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, baba ve 2 çocuğu, Tekir Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi. Batan bottan sağ kurtulan ve yasal işlemlerin ardından serbest kalan Gülfem Yeni, törende eşinin ve çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
İşte Haydarpaşa'da çıkan tarihi kalıntılarİşte Haydarpaşa'da çıkan tarihi kalıntılar
Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!

Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!

Mahir Ünal duyurdu! Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız

Mahir Ünal duyurdu! Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.