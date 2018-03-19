Ege'de batan göçmen botu

ATİNA (AA) - Ege Denizi'nde kaçak göçmenleri taşıyan botun iki gün önce batmasının ardından kayıp olduğu düşünülen 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AA muhabirinin Yunanistan Sahil Güvenlik Basın Bürosundan edindiği bilgiye göre, 22 kişinin bulunduğu botun Didim yakınlarındaki Eşek (Agothinisi) Adası açıklarında batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması amacıyla yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 6'sı çocuk toplam 16 kişinin cesedine ulaşıldı.

Alabora olarak batan botta bulunan 3 kişi ise kendi imkanlarıyla Ada'ya ulaşarak hayatta kalmayı başarmıştı.

Sağ kurtulanların ifadesi doğrultusunda, olumsuz hava koşullarında seyreden bottaki motor arızası nedeniyle kazanın yaşandığı düşünülüyor.

Olayın, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatının ardından son iki yıldaki en ölümcül kaza olduğu belirtiliyor.