Ege'de çocuklar bayramlarını kutladı

Ege Bölgesi'ndeki illerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ege Bölgesi'nde törenlerle kutlandı. Her yer bayraklarla donatıldı. Öğrenciler dans, halk oyunları ve jimnastik gösterileri sundu, şiirler okudu. Bazı illerde kutlamalara, yabancı ülkelerden gelen konuk öğrenciler de katıldı. AYDIN Aydın'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na saat 09.00'da çelenk sunulmasıyla başladı. Öğrenciler, kortej yürüyüşü ile Adnan Menderes Stadı'na geldi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş programa katıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve oyunların ardından çocuk mehteran takımının gösterisi, yoğun alkış aldı. Havanın sıcak olması dolaysıyla stada gelen vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Öğrencilerin yaptığı çeşitli gösterilerden sonra program sona erdi. KUŞADASI Kuşadası'ndaki törenler de Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Çocukların kent protokolünü makamlarında ziyaret etmeleri sonrası, öğrenciler gösteriler sundu. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı'nın öğrencileri ve halkı selamlamasıyla kutlamalar, Atatürk Meydanı'nda sürdü. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin gösterileri, şiirlerin okunması ve 23 Nisan Konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinden sonra buradaki gösteri ve törenler sona erdi. Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nden stadyumda, Güzelçamlı Mahallesi'nde ise Kent meydanında kutlamalar yapıldı. Bayram kutlamaları Adagöl mesire yerinde çocuklar için düzenlenen çeşitli aktivite ve şenliklerle gün boylu sürecek. DENİZLİ Denizli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen bayram kutlamalarında çocukların sergilediği gösteriler beğeni topladı. Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay Komutanı Albay Çetin Köklü, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programı, öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Öğrenciler dans gösterisi, halk oyunları ve şiirler okudu, şarkılar söyledi. Renkli görüntülerin yaşandığı bayram, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. UŞAK Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene; Uşak Valisi Salim Demir, CHP Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'in konuşmasının ardından, öğrencilerin şiirler ve halk oyunları gösteri ile son buldu. MANİSA Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin'in çocuklarla birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Kutlamalara, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, çocuklar ve aileleri katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Çetin, çocukların bayramını kutladı; öğrencilerden eğlenerek bayramlarını kutlamalarını diledi. Konuşmaların ardından Ali Rıza Çevik ve Gazi İlkokulu öğrencileri, çeşitli gösteriler yaptı. Aileler çocuklarının gösterilerini cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı çocuklar yere oturarak programı izledi. KANSER HASTASI YAŞITLARINI UNUTMADILAR Birbirinden renkli kıyafetleriyle bayramlarını kutlayan çocuklar, kanser hastası yaşıtlarını da unutmadı. Spil Anaokulu öğrencilerinin ve ailelerin kanser hastası çocukların tedavileri için yaptığı bez bebekler satışa sunuldu. Kanser hastası yaşıtlarına yaklaşık 2 bin liralık destek sağlayan çocuklar, bebekleri ellerinde tutarak diğer çocuklara satmaya çalıştı. ALAŞEHİR 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Alaşehir'de çeşitli etkinliklerle ve büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki kutlamalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, Başsavcı Vekili Müslüm Erboğa, kurum müdürleri, veliler ve vatandaşlar törene katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Güneş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kutlamalar, öğrencilerin gün için hazırladığı metin ve şiirleri okumasıyla devam etti. Tören, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sürdü. Ardından okulların halk oyunları ekipleri gösterileri sundu. Törende efe kıyafeti giyen Şahin Özdemir'in, elinde Türk bayrağıyla tören geçişi yapması alkışlandı. Alaşehir Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin folklor gösterisi sırasında bedenleriyle Türkiye Haritası oluşturmaları alkış topladı. Kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi. MUĞLA Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Buradaki törenin ardından Dumlupınar İlkokulu'ndan 4. sınıf öğrencisi Emin Emre Asyalı, Vali Esengül Civelik'in makamına oturdu. Valilikteki programın ardından kutlamalara Emirbeyazıt İlkokulu'nda devam edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından paten grubu öğrencileri selamlama yaptıktan sonra açtıkları Türk bayrağını Vali Civelek'e takdim etti. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Millet olarak tüm dünyaya sevgi, saygı, barış mesajları vererek bu güzel bayramı en güzel bir şekilde kutlamaktan onur duyuyoruz. Çocuklarımız birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak kendilerine bırakılan mirasa sahip çıkacaklardır dedi. Konuşmaların ardından resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. 4. sınıf öğrencisinin günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından kutlamalar dans gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi. BODRUM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Bodrum Şehir Stadyumu'nda tören düzenlendi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bodrum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Külcü törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bodrum'un merkezindeki Mahinur Cemal Uslu İlköğretim Okulu ve TED Bodrum Koleji öğrencisi 400 çocuk, gösteri sundu. 10 öğretmen tarafından hazırlanan öğrencilerin gösterisini, yaklaşık 3 bin kişi izledi. Öğrencilerin çeşitli dans ve jimnastik gösterileri de sundu. Atatürk fotoğraflı tişörtleri ve ellerinde Türk bayrağı ile gösteriler yapan öğrenciler, ayakta alkışlandı. Bayram için kente gelen yabancı misafir öğrenciler de gösterilerini sundu. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten gelen Movavali Dans Ekibi'nin yöresel oyunları kutlamalara renk kattı. Törenin bitiminde Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli etkinlikte görev alan öğretmenleri kutladı.