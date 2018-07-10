Ege'de denize sıfır tatil 25 lira

Ormanlık alandan deniz kıyısına uzanan noktalarda kurulan kampları, kimi tatilciler gecelik kimisi ise uzun süreli konaklama için tercih ediyor.

Yüksek bütçeli tatile ya da tatil köylerine alternatif arayanların tercih ettiği çadır kamplar, uygun fiyatı, yeşil ve mavisiyle sunduğu eşsiz doğasıyla son yıllarda giderek daha fazla ilgi görüyor.

Kendi çadırı olmayanlar için 30 liradan başlayan ve kurulan alana, çadırın özelliklerine göre 90 liraya kadar çıkan bu alternatif tatili tercih edenler, deniz kıyısında dalgaların sesiyle uyuyor, sabahları ormanlık alanların içinden gelen kuş sesleriyle uyanıyor.

Etrafı tel örgülerle çevrili ve çoğunda güvenlik kamerası da bulunan çadır kamp alanlarına gelenler, kendi yemeklerini yapıyor, elektrik için günlük sadece 5 lira ek ücret ödüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi sahilinde çadır kamp alanı işleten Filiz Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır işlettikleri alanın genellikle yerli turistlerce tercih edildiğini söyledi.

Çadır kampa gelenlerin sakin ortamları isteyenler olduğunu bildiren Altın, şöyle konuştu:

"Doygun bir yeşilin içinde mavi deniz, cıvıl cıvıl kuş sesleri, cırcır böceği ve deniz dalga sesleri eşliğinde kitap okumak için geliyor. Kampı belli bölgelere ayırdık ve her keseye uygun olacak şekilde fiyat kategorileri yaptık. Mesela denize sıfır olan bölüm var, orta bölüm var, garden bölümü var. Düşüncemiz kimseye pahalı gelmesin ve herkes burada tatil yapabilsin. Fiyatlara gelince iki kişi kendi çadırıyla gelirse 55 lira geceleme ücretidir. Bu rakam deniz kıyısından uzakta ormanın içinde fiyat. Bizim çadırlarımızda kalırsa, denize yakın olursa bu rakam iki kişi için çadırın boyutuna göre 70 ile 90 liraya çıkıyor."