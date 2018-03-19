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Ege’de ’Korneanın Sesi’ Aşık Veysel türkülerini seslendirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Prof.

Ege’de ’Korneanın Sesi’ Aşık Veysel türkülerini seslendirecek

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar, MÖTBE Kültür Merkezinde “Sazım Sen Kal’’ adlı belgesel film gösterimi ve “Korneanın Sesi” konseri Dünya Nevruz Günü’nde sanatseverlerle buluşacak.
Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı’nın yönetmenliğini yaptığı “Sazım Sen Kal’’ adlı belgesel film gösterimi ve “Korneanın Sesi” konseri 21 Mart 2018 tarihinde saat 20.00’de gerçekleştirilecek.
Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla gösterimi gerçekleştirilecek olan film, gençlere Aşık Veysel’i tanıtmayı, sevdirmeyi amaçlıyor. Kültür ve sanat dolu gecede “Sazım Sen Kal” belgesel film gösteriminin ardından “Korneanın Sesi” grubu sahne alacak. Aşık Veysel’in “Benim sadık yârin kara topraktır” dizesi ile anlam bulan, doğanın uyanışının habercisi, Dünya Nevruz Gününde düzenlenecek olan etkinlikte türkü dostları mest olacak.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sait Eğrilmez, TRT Ses Yarışması Türkiye Birincisi Cem Cansız, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi (DTM) Konservatuarı Öğretim Görevlisi Senem Ersin Genç, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğrencisi Özgün Düzgün, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Öğrencisi Mazlum Acar, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Öğretim Görevlisi Dr. Gani Pekşen, TRT İzmir Radyosu Kaval - Bağlama Sanatçısı Orkestra Şefi Fedai Tekşahin gecede Aşık Veysel türkülerini seslendirecek.

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