HABER

Ege'de tehlikeli gerginlik! Türk ve Yunan botları karşı karşıya geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 16:14 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bodrum’a bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına yakın bölgede avlanan Türk balıkçıları taciz eden Yunan sahil güvenlik botuna, Türk sahil güvenlik botu engel oldu. Yaklaşık 50 dakika süren gerginlikte, her iki ülkenin sahil güvenlik botları defalarca burun buruna geldi. Türk botu, Yunan botunu bölgeden uzaklaştırırken o anlar, DHA kamerasınca görüntülendi.

Bodrum’a bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına yakın bölgede avlanan Türk balıkçıları taciz eden Yunan sahil güvenlik botuna, Türk sahil güvenlik botu engel oldu. Yaklaşık 50 dakika süren gerginlikte, her iki ülkenin sahil güvenlik botları defalarca burun buruna geldi. Türk botu, Yunan botunu bölgeden uzaklaştırırken o anlar, DHA kamerasınca görüntülendi.

Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede, kendi sularında avlanan Türk balıkçılar, saat 11.45’te Yunanistan’ın Leros Adası’ndan gelen Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı. Yunan botu, Türk balıkçının 20 metre kadar yanına gelerek, bir süre seyretti ardından önüne geçerek, rotasını değiştirmesini istedi. Türk balıkçı, Yunan botuna çarpmamak için rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

TÜRK BOTUNDAN ANINDA MÜDAHALE

Kardak kayalıklarına yakın bölgede devriye görevi yürüten Türk sahil güvenlik botu, tacizi fark edince harekete geçti. Türk balıkçıyı taciz ettikten sonra Kardak kayalıklarına yönelen Yunan botunun önükesildi. Yunan botu ise ısrarla Kardak kayalıklarına gelmeye çalışınca gergin anlar yaşandı. İki bot arasında, yaklaşık 50 dakika süren gerginlik oldu. Yunan botunun Türk balıkçıları tacizi ve Türk botu ile yaşadığı bu gerginlik, DHA kamerasınca görüntülendi. İki ülkenin botları, zaman zaman burun buruna geldi. Türk botu, Yunan botunu, saat 12.40’ta, Türk sularından çıkardı. İki ülkenin botlarının denizde zaman zaman çok tehlikeli manevralarını balıkçılar da heyecanla izledi. Gerginlik, Yunan botunun geldiği Leros Adası yakınlarına çekilmesiyle sona erdi.

Öte yandan bölge yakınlarında 2 Türk sahil güvenlik ve 2 Yunan sahil güvenlik botu bekliyor. Türk balıkçılar, Gümüşlük açıklarında ve Kardak kayalıkları bölgesinde avlanmayı sürdürüyor.

Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Yunanistan’ın Kalalimnos Adası’nda bulunan gözetleme kulesinde yer alan askerlerin de o anları görüntülediği gözlendi.

Kardak çevresinde sıcak dakikalar
Genelkurmay Başkanı Akar’dan Kardak’a sürpriz ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk bodrum Ege Yunan gümüşlük Sahil Güvenlik Kardak

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Okuyucu Yorumları 11 yorum
hükümet gibi ALLAH belanızı versin bi yunana kafa tutamadınız adamlar yakında bodrumu ele geçirecek sizin dünyadan haberiniz yok
@ux396 seni bulup boğazını kesmeyen yunanlı olsun
@ux396 yunanlısın sanırım?
@okntna yok bilemedin MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN memleketinden gelmiş bizim tayfa
Yunanistan senin bir kaşıntın var ama elimizde senin gibi kaşınan çok var. inan sana da zaman ayıracağız. az sabırlı ol test etme bizi, çok de acil ise camı kapı duvarına tavsiyem
Eyyy Amerika, eyyy Avrupa, eyy İsrail diyenler bi lokma Yunanistan'dan mı korktunuz. Bundan sonra isminizi Yusuf koyacağım. 7 düvele karşı bu topraklarda savaşıp zaferle bitiren yüce Atatürk'ten de mi ders almadınız? Bir de dünya lideriymiş. Liderlik lafla köprü,yol yapmakla olmaz. Olursan anca papucumun lideri olursun.
orduyu sevk idare edecek yetişmiş subaylar kalmadı Allah korusun savaş hiçde akıllıca olmaz
(SAĞ-SOL DUYU FALAN KALMADI)BEKLİYORUZ ARTIK BODRUM'DA: BIR BANYO SAHNESİNDE,YUNAN ASKERLERİNCE BİR TÜRK(!) AİLE KATLEDİLİNCE MÜDEHALE EDERİZ....
Yunanistana adalar ismet inonu zamanında verilmiş kilicdar atıp tutar bu gerzek solcularda inanır durur:::)))
Mustafa Kemal Atatürk ve evlatları bunlara kurbağalama yüzmeyi öğretmişti.bizimde torunları olarak AMIRAL BATTIYI ögretme zamanı geldi.
Söyleyin merkel gelsın :D
Diğer Haberler
TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

Karlov suikastinde flaş gelişme

Karlov suikastinde flaş gelişme

Son dakika! Meclis önünde üzerine benzin döktü, kendini yakmaya çalıştı

Son dakika! Meclis önünde üzerine benzin döktü, kendini yakmaya çalıştı

Eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen'e hapis cezası!

Eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen'e hapis cezası!

Korku dolu anlar! Sokak ortasında silahlar çekildi

Korku dolu anlar! Sokak ortasında silahlar çekildi

Samsun'da büyük patlama! Sokak savaş alanına döndü

Samsun'da büyük patlama! Sokak savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.