HABER

Ege'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 64 yabancı uyruklu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 64 yabancı uyruklu yakalandı.

Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, şişme botu durdurdu.

Ekipler, bot içerisinde 43 Suriye, 8 Afganistan, 7 Orta Afrika, birer Kenya, İran, Çad, Burkina Faso, Etiyopya, Angola olmak üzere 64 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Kıyıya çıkarılan 12'si kadın 22'si çocuk 64 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Son dakika! Çiftlik Bank benzeri şirketler için harekete geçildi!Son dakika! Çiftlik Bank benzeri şirketler için harekete geçildi!
Meclis'ten geçti! RTÜK sıkı takipteMeclis'ten geçti! RTÜK sıkı takipte
Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesiSuikast ve saldırılar için özel yüz maskesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi göçmen sahil güvenlik komutanlığı yasa dışı göç

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.