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Ege'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 22:51 | Son Güncelleme

Çeşme açıklarında 46 yabancı uyruklu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 46 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevindeki Sahil Güvenlik unsurları, Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup belirledi.

Botu durduran unsurlar, içindeki 46 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuyla Çeşme İskelesi'ne getirdi.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
lastik bot Sahil Güvenlik yasa dışı göç

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