Ege'de yasa dışı göçle mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 46 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, devriye görevindeki Sahil Güvenlik unsurları, Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup belirledi.
Botu durduran unsurlar, içindeki 46 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuyla Çeşme İskelesi'ne getirdi.
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması
Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!
Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Okuyucu Yorumları 0 yorum