Ege'de yasa dışı göçle mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde Suriye uyruklu 27 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde İzmir-Aliağa karayolunda yabancı uyruklu kişiler olduğu bilgisi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriyeli uyruklu 27 kişiyi yakaladı.
Emniyete götürülen göçmenlerin, kaçakçılar tarafından Yunanistan'a götürülmek üzere İzmir'den yola çıktıklarını, gece yarısı da tanımadıkları bir bölgede bırakıldıklarını söylediği öğrenildi.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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